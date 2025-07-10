Dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcıyla basılan binası rekor kırdı

Dünyanın en büyük 3 boyutlu yazıcı ile üretilen inşaat projesi şu anda Katar'da hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında, her biri şimdiye kadarki tüm rekorları altüst edecek büyüklükte olan iki okul binası, 3 boyutlu baskı teknolojisiyle inşa ediliyor.

ÖNCEKİ REKORU 40'A KATLAYACAK İDDİASI

Her biri 20 bin metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı binalar olarak tasarlanan okullar, tamamlandığında bugüne kadar bu teknolojiyle yapılmış en büyük yapılar olacak.

Projeyi yürüten UCC Holding, bu okulların daha önceki en büyük 3 boyutlu baskı binadan 40 kat daha büyük olduğunu iddia etse de bu iddianın doğrulanmasının zor olduğu belirtiliyor.

YAZICI DUVARLARI ÖRÜYOR, İNSANLAR TAMAMLIYOR

Proje için özel olarak üretilen devasa 3 boyutlu yazıcılar, robotik bir nozuldan çimento benzeri bir karışımı katmanlar halinde dökerek binaların ana yapısını oluşturuyor.

Bu süreç tamamlandıktan sonra ise insan inşaatçılar devreye girerek çatı, kapı ve pencereler gibi diğer unsurları ekleyecek.