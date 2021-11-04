Dünyanın en büyük 3D baskılı mahallesi yükseliyor

Önümüzdeki yıl temeli atılması planlanan 3 boyutlu yazıcılarla basılan mahallede, tek katlı 100 adet ev bulunacak.

Son yıllarda hayatımıza giren 3 boyutlu yazıcılar, inşaat sektöründe sıkça kullanılıyor. Bu sayede hem iş gücünden hem de zamandan oldukça tasarruf ediliyor.

ABD'nin Teksas eyaleinde bir şirket, dünyanın en büyük 3D yazıcı ile basılmış mahallesini inşa etmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki yıl temeli atılması planlanan projede, gelişmiş robotik yapı ve beton temelli malzeme kullanılarak 100 adet tek katlı ev inşa edilecek.

HER BİR EV 1 HAFTADA İNŞA EDİLECEK

Mahallenin dijital görüntüleri, çatıları güneş pilleriyle kaplı mülk sıralarını gösteriyor. Gelişimin arkasındaki firmalara göre, evlerin her birinin inşa edilmesi yaklaşık bir hafta sürecek.

Proje, ev inşa şirketi Lennar ile 3D baskılı yapılarda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir inşaat firması olan ICON arasındaki bir iş birliği sonucu hayata geçiriliyor.

Evlerin tasarımı ise Danimarkalı mimarlık ofisi Bjarke Ingels Group ile ortak yapıldı.

GELENEKSEL İNŞAATLARDAN DAHA UCUZ VE DAHA HIZLI

ICON, projenin maliyetini açıklamasa da şirket, teknolojisinin geleneksel inşaat yöntemlerinden önemli ölçüde daha hızlı ve daha ucuz olduğunu söyledi.

Söz konusu mahallenin yapımında, Lavacrete adlı bir beton karışımını kullanan Vulcan isimli inşaat yazıcıları görev yapacak.

ICON'un kurucu ortağı ve CEO'su Jason Ballard, "İnşaat ölçekli 3D baskı, yalnızca daha yüksek kaliteli evleri daha hızlı ve uygun fiyata sunmakla kalmaz, aynı zamanda sağlamlaştırır.

Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık 5 milyon yeni konut açığıyla karşı karşıya, bu nedenle kaliteden, güzellikten veya sürdürülebilirlikten ödün vermeden yeni evler yapmaya ihtiyaç var. Bizim teknolojimiz, tüm bunların üstesinden gelebilir." ifadelerini kullandı.



Yeni duyurulan Teksas projesi ICON'un bugüne kadarki en büyük projesi olsa da firma, 2018'den beri Meksika ve Teksas'ta 3D baskılı konut inşa ediyor.

NASA İLE ÇALIŞIYOR

Şirket, ayrıca yakın zamanda inşaat malzemeleri üretmek için NASA ile birlikte çalıştığını açıkladı. Amaç ise bu makineleri kullanarak ay tozundan Ay'da kalıcı yapılar inşa etmek.

2019'da şirket, ayrıca Meksika'nın Tabasco kentinde düşük gelirli aileler için 50 evden oluşan bir topluluk inşa ettiğini duyurmuştu.