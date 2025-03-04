Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, ABD'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak

Haber Merkezi

Tayvanlı yarı iletken devi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ABD'de beş yeni çip üretim tesisi kurmak için 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

TSMC'nin 100 milyar dolarlık yatırımı, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerin ardından duyuruldu.

Bu dev yatırım, ABD'nin yarı iletken endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi ve özellikle Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

TSMC'nin ABD'deki yeni fabrikaları, ülkenin teknolojik altyapısını önemli ölçüde geliştirecek.

YATIRIMIN DETAYLARI

TSMC CEO'su CC Wei, Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı görüşmede, yatırım planlarını açıkladı.

Bu plan, üç yeni çip üretim tesisi, iki ileri paketleme tesisi ve büyük bir araştırma ve geliştirme merkezini içeriyor.

Bu yatırım, TSMC'nin geçen yıl Nisan ayında duyurduğu 65 milyar dolarlık yatırımın üzerine ekleniyor ve şirketin ABD'deki varlığını önemli ölçüde genişletiyor.

ÜRETİM VE İSTİHDAM HEDEFLERİ

TSMC, yeni yatırımları için henüz kesin bir zaman çizelgesi vermedi, ancak inşaat aşamasında 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Şirketin Arizona'daki ilk tesisinde yaşanan gecikmelerin ardından, yeni tesislerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor. TSMC'nin ABD'deki istihdam planları, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak.

TSMC'nin yatırım kararı, şirketin hisselerinde kısa süreli bir düşüşe neden olsa da uzun vadede ABD'nin teknoloji sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Bu yatırım, aynı zamanda Nvidia, Qualcomm ve AMD gibi ABD'li teknoloji devleri için de önemli bir tedarik zinciri güvenliği sağlayacak.

Trump yönetimi, TSMC'yi 2019'da Arizona'ya getirerek, ABD'nin yarı iletken üretimini güçlendirme stratejisinin temelini atmıştı.

Biden yönetimi ise 2022'de CHIPS ve Bilim Yasası ile bu süreci destekleyerek, yarı iletken üretimi ve araştırmaları için 52,7 milyar dolarlık sübvansiyon sağlamıştı.