Dünyanın en büyük otomobil gemisi, Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıktı

AA & Ensonhaber

Çin'de üretilen ve 9 bin 500 araçlık devasa taşıma kapasitesiyle "dünyanın en büyük otomobil gemisi" olarak nitelendirilen Anji Ansheng, ilk seferi için Şanghay'dan Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Devlete ait otomotiv şirketi SAIC Motor'un lojistik iştiraki SAIC Anji Logistics için üretilen bu gemi, Çin'in artan otomobil ihracatındaki önemli rolünü pekiştiriyor.

ANJİ ANSHENG REKOR KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

228 metre uzunluğunda ve 37,8 metre genişliğindeki Anji Ansheng, 9 bin 500 araçlık taşıma kapasitesiyle "dünyanın en büyük otomobil gemisi" unvanını taşıyor.

Bu devasa gemi, Çinli otomotiv devi SAIC Motor'un lojistik operasyonları için özel olarak üretildi.

ÇİN OTOMOTİV DEVLERİ KENDİ TAŞIYICI GEMİ FİLOLARINI OLUŞTURUYOR

Son iki yıldır dünyanın en fazla otomobil ihraç eden ülkesi olan Çin'de, "Ro-ro gemisi" olarak da bilinen otomobil taşıyan gemilere büyük yatırımlar yapılıyor.

Cosco gibi büyük gemicilik şirketlerinin yanı sıra, SAIC, BYD ve Chery gibi otomotiv şirketleri de kendi taşıyıcı gemi filolarını kurarak ihracat kapasitelerini artırıyor.

2024 yılında 6,4 milyon otomobil ihraç eden Çin'in en büyük ihracatçı şirketi olan SAIC, bu dönemde 5,5 milyon aracı uluslararası pazarlara ulaştırdı.

SAIC Anji Logistics'in halihazırda 15'i okyanus tipi olmak üzere 35 otomobil taşıyıcı gemiden oluşan bir filosu bulunurken, şirket okyanus gemilerinin sayısını 2026'ya dek 22'ye çıkarmayı planlıyor.