Dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşası başladı

Dünyanın en büyük radyo teleskobu, yaklaşık 30 yıl süren planlamanın ardından Güney Afrika ve Avustralya’da hayata geçiriliyor.

Bilim insanları, uzayın derinliklerini gözlemlemek için sık sık radyo teleskoplarına başvuruyor.

Bu teleskoplardan en büyüğü ise yaklaşık 30 yıl süren planlamanın ve 7 yıl süren tasarım ve mühendislik çalışmalarının ardından, Güney Afrika ve Avustralya’da hizmete açılacak.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ OLACAK

Square Kilometer Array Observatory (SKAO) projesi kapsamında inşa edilecek iki büyük teleskop ağı, Güney Afrika’daki yaklaşık 200 radyo alıcısı ve Batı Avustralya eyaletine yayılan 131 bini aşkın anteniyle, evreni inceleyen tüm teleskoplardan çok daha güçlü olacak.

2029'DA TAMAMLANACAK

2,2 milyar dolara mal olması beklenen teleskobun inşası 2029’da tamamlanacak, ancak bilimsel gözlemler 2024’te başlayacak ve operasyonel ömrü yaklaşık 50 yıl sürecek.

İki kıtada toplamda bir kilometrekarelik alana yayılan teleskop ağı, çok zayıf radyo sinyallerini bile algılayabilecek.

SKAO projesinin direktörü Profesör Philip Diamond, "Çok mutluyum, bu an için 30 yıldır hazırlık yapılıyordu. İnsanlık, gezegende türünün en büyük bilim tesisi olacak bu yeri inşa etmeyi taahhüt ederek dev bir adım daha atıyor." dedi.

Bu teleskop ağı, gökbilimcilerin galaksilerin ortaya çıkışını ve gelişimini, ekstrem ortamlarda temel fizik koşullarını ve hayatın kaynağını anlamasına yardım edecek.

BİRÇOK ÜLKE PROJENİN İÇİNDE

Projenin kurucu üyeleri arasında Avustralya, Çin, İtalya, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika ve Birleşik Krallık var. Almanya, Kanada, İsviçre, Hindistan, İsveç, Japonya ve Güney Kore de projenin destekçileri arasında.