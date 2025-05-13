Dünyanın en güçlü okyanus simülasyon sistemi Çin'de faaliyete geçiyor

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Çin, süper bilgisayar alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek dünyanın en gelişmiş okyanus simülasyon sistemini faaliyete geçirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, LICOMK++ adı verilen bu sistem, Çin Bilimler Akademisi Atmosfer Fiziği Enstitüsü ve Bilgisayar Ağı Bilgi Merkezi ekipleri tarafından geliştirildi.

LICOMK++ İKLİM TAHMİNLERİNİ NASIL GELİŞTİRECEK

Ultra yüksek çözünürlüğü nedeniyle bir okyanus "mikroskobu" olarak kabul edilen LICOMK++, bilim insanlarının girdaplar ve ısı taşınımı gibi karmaşık süreçleri benzeri görülmemiş bir netlikte analiz etmelerine olanak tanıyor.

Bu detay seviyesi, tayfunlar, deniz sıcak hava dalgaları ve seller gibi aşırı hava olaylarına ilişkin iklim tahminlerini önemli ölçüde iyileştirecek.

LICOMK++'ın geliştirilmesi, Çin'in yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki engelleri aşma ve Batı'nın teknoloji ambargoları altında temel teknolojilerde kendi kendine yetebilme kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu yeni gelişme, Çin'in küresel iklim araştırmalarını ilerletme ve afet müdahale stratejilerini iyileştirme çabalarını da destekleyecek.

BU SİSTEM DÜNYAYI NASIL ETKİLEYECEK

Bu gelişmiş simülasyon sistemi, Çin'in süper bilgisayar sektörünü engellemeyi amaçlayan ABD öncülüğündeki yarı iletken ihracat kontrollerine bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Ayrıca, iklimle ilgili ekonomik kayıpların arttığı bir dönemde kıyı dayanıklılık planlamasına da destek sunarak küresel iklim araştırmalarına katkı sağlayacak.