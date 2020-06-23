Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku oldu

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku oldu

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku", saniyede 415 petaflop hızıyla dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi.

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

DÜNYANIN EN HIZLI BİLGİSAYARI FUGAKU OLDU

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar listesinde, haziran itibarıyla Japonya’dan Fugaku birinci oldu.

Üst Performans LinPack (HPL) hız göstergeleri referans alınarak hazırlanan listeye Fugaku, listenin 2. sırasındaki Amerikan rakibi Summit'e 2.8 kat hız farkı attı.

48 çekirdekli Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, HPL testlerinde saniyede 415,5 petaflop hızıyla listenin ilk sırasına yerleşti

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü'nde (RIKEN) yer alıyor.

Tam kapasiteye 2021 yılında kavuşması beklenen Fugaku'nun, koronavirüse karşı aşı ve ilaç üretimi çalışmalarında kullanılabileceği kaydediliyor. Fugaku, Japon dilinde "varlıklı zirve" anlamına geliyor.

SUMMIT İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Ridge ulusal laboratuvarındaki süper güçlü IBM Summit, saniyede 200 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahip. Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarlarından 1 milyon kat daha güçlü olan bu süper bilgisayar, 9 bin 216 Power 9 işlemciden ve 27 bin 648 Nvidia Tesla V100 grafik kartından oluşuyor.

Ancak Summit, 148.8 petaflop performansıyla listenin 2. sırasında yer buldu.

Listenin 3. sırasında, 94.6 petaflop performansıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) işletilen Sierra bulunuyor.

Çin Paralel Bilgisayar Mühendisliği ve Teknolojileri Ulusal Araştırma Merkezi'nin (NRCPC) 93 petaflop performanslı Sunway TaihuLight, listeye 4. sırada girdi.

Listenin 5. sırasında ise Çin Savunma Teknolojileri Ulusal Üniversitesi'nin (NUDT) 61,4 petaflop performanslı Tianhe-2A süper bilgisayarı yer aldı.



