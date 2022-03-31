Dünyanın en iyi 25 işvereni belirlendi

Dünyanın en iyi işverenleri listesinin zirvesinde teknoloji devleri yer aldı. Çalışanların oylarına göre En iyi görünüme sahip şirket Google oldu. Onu Microosoft ve Palo Alto Networks takip etti.

Comparably, En iyi görünüme sahip 25 şirket sıralamasını yayınladı. 500'den fazla personeli olan on birlerce şirket üzerinde, milyonlarca veri incelemesi ve çalışanların değerlendirmesine göre oluşturulan listede Google ilk sırada yer aldı.

Şirket çalışanlarının anonim olarak oy verdiği sıralamada Mart 2021’den 2022’ye kadar oy toplandı. Buna göre Google çalışanları, teknoloji şirketinin oldukça iyi bir imaja sahip olduğunu düşünüyor.

2022’de ABD’de iş değiştiren insanların sayısı artsa da Google’daki çalışanlar önlerinde parlak bir gelecek olduğuna inanıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN EN İYİMSER GÖRÜNÜME SAHİP OLAN BÜYÜK VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİ BELİRLEDİK"

Comparably CEO'su Jason Nazar, Insider'a yaptığı açıklamada, "Büyük İstifa döneminde işe alımlar arttıkça, iş arayanlar ezici miktarda fırsatla karşı karşıya kalıyor. On binlerce şirketin milyonlarca puanını analiz ettikten sonra, çalışanlara göre önümüzdeki yıl için en iyimser görünüme sahip olan büyük ve küçük şirketleri belirledik” dedi.

500'den fazla çalışanı olan firmaları sıralayan listede, Google'ı, Microsoft takip etti. Siber güvenlik şirketi Palo Alto Networks ise üçüncü sırada yer aldı.

Palo Alto Networks'ün bu başarısı tabii ki tesadüf değil.

DÜNYA DEVİNE TÜRK KADIN YÖNETİCİ

35 milyar dolar değeri ve yaklaşık 10 bin çalışanı ile Palo Alto Networks, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketler arasında en önde gelenlerden.

Palo Alto Networks'ün tepe yönetim kadrosuna ise Zeynep İnanoğlu Özdemir getirildi.

Özdemir, Palo Alto Network’te Pazarlama ve İletişim’den sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

İlk 25’de yer alan diğer şirketlerden bazıları ise ADP, Chegg ve TaskUs oldu.

İŞTE O 25 ŞİRKET

Zirvede yer alan 25 şirket

1. Google

2. Microsoft

3. Palo Alto Networks

4. HubSpot

5. Amazon Consumer

6. IBM

7. Boston Consulting Group

8. ADP

9. Adobe

10. Chegg

11. TripActions

12. Chewy

13. RingCentral

14. Medallia

15. SentinelOne

16. Stanley Black & Decker

17. Concentrix

18. nCino

19. Sitel Group

20. LHC Group

21. Fanatics Commerce

22. TaskUs

23. Nucor Corporation

24. Topgolf

25. UiPath