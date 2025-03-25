Dünyanın en küçük LED ekranı üretildi: Virüs boyutunda

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Çin'in Hangzhou kentindeki Zhejiang Üniversitesi'nden bir ekip, Cambridge Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıyla birlikte çalışarak, kum tanesinden bile küçük, nano ölçekli LED ekranlar geliştirdi.

Bu ekranlar, virüs boyutundaki pikselleriyle dikkat çekiyor ve ekran teknolojisinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

NANO ÖLÇEKLİ LED'LERLE YENİ BİR DÖNEM

Geleneksel ekran teknolojisinde, daha küçük alanlara daha fazla piksel sıkıştırılarak görüntü kalitesi artırılıyordu.

Ancak bu yaklaşım, mikro LED'lerin üretimindeki yüksek maliyet ve verimsizlik nedeniyle sınırlı kalıyordu.

Zhejiang Üniversitesi'ndeki bilim insanları, güneş panellerinde kullanılan uygun fiyatlı bir malzeme olan perovskit kullanarak bu soruna çözüm buldu.

PEROVSKİT TABANLI LED'LERİN ÜSTÜN PERFORMANSI

Ekip, perovskit kullanarak sadece 90 nanometre genişliğinde piksel boyutuna sahip LED'ler geliştirdi. Bu nano ölçekli perovskit LED'ler (nano-PeLED'ler), geleneksel LED ekranlara göre çok daha parlak bir görüntü sunuyor.

Perovskit, ışığı etkili bir şekilde emen ve yayan, ucuz ve kristal yapılı bir malzeme olarak dikkat çekiyor.

Perovskit'in çok yönlülüğü, bilim insanlarının rengini değiştirmek veya performansını artırmak için bileşiminde değişiklik yapmasına olanak tanıyor.

Güneş panellerindeki potansiyeliyle bilinen perovskit, artık ekran teknolojisi alanında da büyük ilgi görüyor.

Düşük sıcaklıklarda işlenebilmesi ve kolayca basılabilmesi, perovskit'i, uygun fiyatlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için ideal bir malzeme haline getiriyor.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PİKSEL YOĞUNLUĞU

Nano ölçekli LED'lerle, inç başına 127.000 piksel gibi rekor bir piksel yoğunluğuna ulaşıldı.

Bu, piyasadaki mevcut ekranlardan çok daha yüksek bir değer. Bu teknoloji, Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükleri ve Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları gibi cihazlarda ultra yüksek çözünürlüklü ekranların önünü açabilir.