Dünyanın en yoğun internet sitelerine erişim problemi yaşandı

Britanya'nın resmi sitesi Amazon, Reddit, Bloomberg, CNN gibi dünyanın en yoğun trafiğine sahip olan internet sitelerinde erişim sorunu meydana geldi.

Amazon, CNN, Financial Times, The New York Times, Bloomberg News, The Independent, Twitch ve Reddit, HBO Max, Etsy dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda haber sitesine erişim sıkıntısı yaşanıyor.

İnternet sitelerine erişimdeki sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirketten kaynaklı olduğu belirtilirken şirket, konuyla ilgili bilgi paylaştı.

SORUN İÇERİK DAĞITIM AĞINDA

Fastly'nin "servis durumu" sayfasında, problemin "CDN" olarak bilinen içerik dağıtım ağında olduğu belirtildi.

REDDIT, HİZMET SAĞLAYICININ SORUNLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Reddit, kendi durum sayfasında "hizmet sağlayıcılarından birinde sorun olduğunu" aktardı.

DEV WEB SİTELERİNİN ÇÖKMESİ

Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde kesinti yaşandığı bildirilirken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Siteleri etkileyen sorunun ne olduğuna ilişkin ise henüz bir bilgi geçilmedi.