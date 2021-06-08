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- Dünyanın en yoğun internet sitelerine erişim problemi yaşandı
Dünyanın en yoğun internet sitelerine erişim problemi yaşandı
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 14:18
- Güncelleme : 08.06.2021 - 14:22
Amazon, CNN, Financial Times, The New York Times, Bloomberg News, The Independent, Twitch ve Reddit, HBO Max, Etsy dahil olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda haber sitesine erişim sıkıntısı yaşanıyor.
İnternet sitelerine erişimdeki sorunun Fastly isimli bulut bilişim hizmeti veren şirketten kaynaklı olduğu belirtilirken şirket, konuyla ilgili bilgi paylaştı.
SORUN İÇERİK DAĞITIM AĞINDA
Fastly'nin "servis durumu" sayfasında, problemin "CDN" olarak bilinen içerik dağıtım ağında olduğu belirtildi.
REDDIT, HİZMET SAĞLAYICININ SORUNLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Reddit, kendi durum sayfasında "hizmet sağlayıcılarından birinde sorun olduğunu" aktardı.
DEV WEB SİTELERİNİN ÇÖKMESİ
Amazon.com Inc'in (AMZN.O) internet sitesinde kesinti yaşandığı bildirilirken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Siteleri etkileyen sorunun ne olduğuna ilişkin ise henüz bir bilgi geçilmedi.