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Haber Merkezi

Robot teknolojilerindeki gelişmeleri gözler önüne serecek yeni bir etkinlik duyurusu yapıldı.

Çin'in önde gelen robotik firmalarından Unitree, iki insansı robot arasında tarihte bir ilk olacak bir boks maçını yapılacağını duyurdu.

Unitree tarafından yayınlanan tanıtım videosu, robotların bir insan ve başka bir robotla mücadele ettiği aksiyon dolu sahneler içeriyor.

Ancak, Unitree'nin hangi robot modellerinin ringe çıkacağı da dahil olmak üzere, yaklaşan etkinliğe ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

RİNGE ÇIKACAK ROBOTLAR HANGİLERİ OLACAK

Dünyanın ilk insansı robot boks maçında, çevikliği ve kompakt tasarımıyla bilinen 1,3 metre boyundaki Unitree G1 robotlarının yarışması bekleniyor.

Ancak, Unitree'nin 1,88 metre boyundaki amiral gemisi modeli H1 de olası bir rakip olarak gösteriliyor.

Üstün hesaplama gücü ve daha akıcı hareket kontrol yetenekleri sayesinde H1 modeli, Unitree'nin en gelişmiş robotu konumunda bulunuyor.

TANITIM VİDEOSU ROBOTLARIN YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Unitree tarafından yayınlanan tanıtım videosu, boks maçının nasıl bir atmosfere sahip olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Videonun ilk bölümünde, bir Unitree robotunun insan bir rakiple dövüştüğü ve yere serildiğinde hızla toparlanma yeteneğini sergilediği görülüyor.

Ancak bu durum, robotun insanlara kıyasla tepkisinin daha yavaş olduğunu ve darbelerden kaçınma ile darbe sonrası dengeyi koruma konusunda akıcılıktan yoksun olduğunu da ortaya koyuyor.

ROBOTLARIN KUNG FU HAREKETLERİ ŞAŞIRTTI

Tanıtım videosunun ikinci bölümünde ise iki robotun birbirleriyle dövüştüğü sahneler yer alıyor.

Klipte robotların ileri düzey Kung Fu hareketleri yaptığı da görülüyor. Bu durum, maçtan önce robotların yeteneklerinde herhangi bir geliştirme yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Unitree'nin bu duyurusu, şirketin bu yılın ocak ayında robotlarının etkileyici dans yeteneklerini sergilemesinden sadece birkaç ay sonra geldi. Robotların bu kadar kısa sürede dövüş sanatları konusunda kendilerini geliştirmeleri, robotik teknolojisindeki hızlı ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

Unitree, robotların hareketlerini yönlendirmek için, tam vücut kontrolünün temeli olarak LAFAN1 hareket yakalama teknolojisiyle üretilen bir hareket veri setini kullanıyor.

Bu teknoloji, robotların son konumları, eklem konumları ve hız sınırları gibi kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda gerçekçi hareketler yapmasına olanak tanıyor.

Unitree'nin amiral gemisi robotu olan H1, 16 bin dolardan satışa sunuluyor. G1 ise uygun fiyatı ve taşınabilirlik özellikleri sayesinde araştırmacılara ve amatörlere yönelik olarak tasarlandı.