Dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliği tanıtıldı

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Asus, giyilebilir cihaz pazarında bilinen bir oyuncu olsa da ürünleri Apple veya Samsung kadar popüler değil.

Ancak şirket, son hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. VivoWatch 6 AERO, tansiyon ve EKG ölçümü gibi karmaşık sağlık verilerini sunabilen ilk fitness takip cihazı olarak öne çıkıyor.

VİVOWATCH 6 AERO: SAĞLIK TAKİBİNDE YENİ BİR ÇAĞ

Geçtiğimiz hafta sonu resmi olarak tanıtılan VivoWatch 6 AERO, sadece 27 gram ağırlığıyla (kayış dahil) oldukça hafif bir akıllı bileklik.

Cihaz, 1.1 inçlik küçük bir AMOLED ekrana ve tipik kullanımda 5 gün, Güç Tasarrufu modunda ise 7 gün dayanabilen 135 mAh bataryaya sahip.

Asus'a göre VivoWatch 6 AERO, PPG ve EKG sensörlerinin bilekliğe kusursuz bir şekilde entegre edilmesini sağlayan yenilikçi bir püskürtme biriktirme sürecinden yararlanıyor.

Bu teknoloji sayesinde cihaz, SpO2 (kandaki oksijen seviyesi), kalp atış hızı, adım sayısı, kalori ve uyku kalitesini de doğru bir şekilde izleyebiliyor.

DAHA FAZLASI: GPS VE SU GEÇİRMEZLİK

VivoWatch 6 AERO'yu diğer birçok akıllı bileklikten ayıran bir diğer özellik ise dahili GPS'e sahip olması.

Bu özellik, aktivitelerin daha doğru bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Ayrıca cihaz, 5ATM su geçirmezlik sertifikasına sahip.

VivoWatch 6 AERO, gerçek zamanlı olarak veri toplayan ve analiz eden en son Asus Health AI 5.0 algoritmasıyla birlikte geliyor. Bu algoritma sayesinde kullanıcılar, sağlık verilerine anında erişebiliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Asus, yeni VivoWatch 6 AERO'nun fiyatını henüz açıklamadı. Ancak cihazın gri ve siyah olmak üzere iki renkte geldiği biliniyor.