Dünyanın ilk temizlik uydusu, ilk testleri başarıyla tamamladı

Uzay çöplerini toplamak için geçtiğimiz mart ayında uzaya gönderilen ELSA-d uydusu, yapılan ilk testlerde başarılı sonuçlar verdi.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

TEMİZLİK UYDUSU İLK TESTLERDEN GEÇTİ

İngiltere'nin öncülük ettiği fırlatma göreviyle birlikte, geçtiğimiz mart ayında uzay çöplerini toplama projesi için ELSA-d isimli uydu uzaya fırlatılmıştı.

Japonya merkezli uzay firması Astroscale, yörüngedeki uzay çöplerini toplaması için tasarladığı uzay aracının ilk testi başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu uydunun önce küçük bir uzay aracını yörüngede serbest bıraktığını, ardından manyetizma aracılığıyla yeniden yakaladığını açıkladı.

ELSA-d’nin yeni hedefi ise uzayda kontrolsüzce hareket eden bir uzay nesnesini yakalama girişimi olacak.

Astroscale ayrıca, ELSA uzay aracının ELSA-m adlı yeni nesil versiyonu üzerinde de çalışmaya başlayacak. Bu yeni nesil uydular, tek seferde birden fazla enkaz parçasını yakalayabilecek.

ELSA-D ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

Kısa mesafede buluşma teknolojileri ve manyetik bir kenetlenme mekanizmasıyla donatılan ve şu anda yörüngede test aşamasında olan Elsa-d, yörüngedeki çöpleri güvenle toplayacak şekilde geliştirildi. Yardımcı uydu ise kenetlenmeyi sağlayan bir plaka görevi görüyor.

ELSA-d isimli proje, dünyanın ilk ticari enkaz kaldırma görevi tanıtımı ve henüz çöp toplama işlemini içermiyor.