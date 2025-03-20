Dünyanın ilk uzun ömürlü sodyum iyon powerbank'i satışa çıktı

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Japon donanım markası Elecom, taşınabilir enerji depolama alanında devrim niteliğinde bir adım atarak, sodyum iyon pilli dünyanın ilk powerbank'ini tanıttı.

DE-C55L-9000 model adıyla piyasaya sürülen bu yeni cihaz, lityum iyon pillere göre önemli avantajlar sunuyor.

Özellikle uzun çevrim ömrü ve zorlu hava koşullarında çalışma yeteneğiyle dikkat çeken bu teknoloji, taşınabilir enerji depolama alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

SODYUM İYON PİLLERİN AVANTAJLARI

Sodyum iyon piller, çalışma prensibi olarak lityum iyon pillere oldukça benzer. Ancak, katot malzemesi olarak daha bol ve ucuz olan sodyum ve elektrolit için lityum tuzları yerine sodyum tuzları kullanılıyor.

Bu durum, pillerin üretiminde lityum, kobalt ve bakır gibi değerli metallerin kullanımını azaltarak maliyeti düşürüyor ve çevresel etkiyi azaltıyor.

Ayrıca, sodyum iyon piller -34°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde çalışabiliyor ve tutuşma riskleri de daha düşük.

UZUN ÇEVRİM ÖMRÜ VE DAYANIKLILIK

Sodyum iyon pillerin en büyük avantajlarından biri, lityum iyon pillere göre çok daha uzun çevrim ömrüne sahip olmaları.

Elecom'un powerbank modeli, 500 ila 1000 çevrim arasında değişen lityum iyon pillere kıyasla 5000 şarj döngüsüne kadar dayanabiliyor. Bu da cihazın çok daha uzun süre kullanılabileceği anlamına geliyor.

Sodyum iyon piller, lityum, kobalt ve grafit gibi zararlı metallerin çıkarılması için yapılan madencilik faaliyetlerine olan bağımlılığı azaltarak çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Sodyum, deniz tuzunda ve yer kabuğunda bol miktarda bulunuyor, bu da sodyum iyon pillerin üretimini daha sürdürülebilir hale getiriyor.

ELECOM ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Elecom DE-C55L-9000, 9000 mAh kapasiteye, 45W USB Type-C ve 18W Type-A bağlantı noktalarına ve şarj gösterge LED'lerine sahip. Cihazın fiyatı Japonya'da 9.980 JPY (yaklaşık 67 ABD doları) olarak belirlendi.