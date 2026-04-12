Tekirdağ’da deprem güvenliği için kritik adım: Yapısal Deprem Laboratuvarı hizmete girdi

Tekirdağ’da deprem riskine karşı bilimsel çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Namık Kemal Üniversitesi’nde kurulan Yapısal Deprem Laboratuvarı, gelişmiş izleme sistemleriyle binaların davranışlarını sürekli takip ederek hem mevcut yapıların güvenliğini analiz edecek hem de geleceğe yönelik çözümler üretecek.

4 BİN METREKARELİK TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Tekirdağ Valiliği ve üniversite yönetiminin öncülüğünde hayata geçirilen laboratuvar, 4 bin metrekarelik alanda kuruldu. Bünyesinde yer alan yapı sağlığı izleme merkezi sayesinde binalardan alınan veriler anlık olarak analiz ediliyor. Özellikle Tekirdağ ve çevresindeki yapıların deprem performansının değerlendirilmesi, riskli yapıların belirlenmesi ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Laboratuvarda yalnızca yerel değil, küresel ölçekte çalışmalar yürütülüyor. Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Tayvan Ulusal Deprem Merkezi ile ortak projeler geliştirilirken, dünya genelinde kullanılan ileri deprem teknolojileri Tekirdağ’da da uygulanıyor.

BİNALAR ANLIK İZLENECEK

Laboratuvarda kullanılan üç yönlü ivmeölçerler sayesinde yapıların en küçük hareketleri bile tespit edilebiliyor. Bu sistemler yalnızca deprem anındaki davranışları değil, rüzgar ve diğer dış etkilere karşı yapı performansını da ortaya koyuyor. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilerek anlık simülasyonlar oluşturuluyor.

DEPREMİ SANİYELER ÖNCESİNDEN ALGILAMA İMKANI

Geliştirilen sistemlerin erken uyarı altyapısıyla entegre edilmesi halinde, olası bir depremin 25-30 saniye öncesinden tespit edilebileceği belirtiliyor. Bu özellik, özellikle kritik yapılar için hayati önem taşıyor.

HASTANELER VE SANAYİ YAPILARI ÖNCELİKTE

Laboratuvarda özellikle deprem sonrası kullanımı kritik olan hastaneler, okullar ve sanayi tesisleri öncelikli olarak izleniyor. Tekirdağ’daki bazı sanayi kuruluşlarının yapı sağlığı da sistem üzerinden takip edilirken, üretimin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

230 BİN YAPI MERCEK ALTINDA

Kent genelinde yürütülen hızlı tarama çalışmaları kapsamında yaklaşık 230 bin binanın incelendiği belirtilirken, elde edilecek veriler doğrultusunda gerekli önlemlerin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

DEPREME KARŞI BİLİMSEL KALKAN

Uzmanlar, Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir bölümünün risk taşıdığına dikkat çekerken, bu tür laboratuvarların hem afet öncesi hazırlık hem de afet sonrası müdahale açısından kritik rol oynayacağını vurguluyor. Tekirdağ’daki yeni merkez, bu alanda bölge için önemli bir güvenlik altyapısı oluşturmayı hedefliyor.