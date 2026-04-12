Türkiye'den denizcilikte kritik adım: Gemilere “görünmez demir” teknolojisi geliştirildi

Ankara merkezli açıklamalarda, Türkiye’nin denizcilik ve enerji operasyonları açısından kritik bir teknoloji geliştirdiği duyuruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Dinamik Konumlandırma Sistemi’nin yerli versiyonu tamamlanma aşamasına geldi.

"ÇAPASIZ SABİT KALMA" TEKNOLOJİSİ

Geliştirilen sistem, sondaj, destek ve araştırma gemilerinin yanı sıra kablo döşeme platformları ve otonom deniz araçlarında kullanılabilecek. Teknoloji, gemilerin açık denizde çapa kullanmadan, kendi itki sistemleriyle bulunduğu konumu korumasını sağlıyor.

"GÖRÜNMEZ DEMİR" BENZETMESİ

Uzmanlar sistemi, geminin rüzgar, dalga ve akıntıya karşı konumunu otomatik olarak sabitleyen “akıllı bir denge mekanizması” olarak tanımlıyor. Sistem, geminin sürekli olarak çevresel etkenleri analiz ederek pervane ve yönlendirme sistemlerini anlık olarak ayarlıyor.

AÇIK DENİZDE KRİTİK İHTİYAÇ

Proje yürütücülerinden Ömer Kemal Kınacı, açık denizde sondaj operasyonlarının yüksek hassasiyet gerektirdiğini belirterek, en küçük sapmanın bile ciddi teknik riskler doğurabileceğini ifade etti. Sistem sayesinde gemilerin metre ölçeğinde hassasiyetle sabit kalabildiği aktarıldı.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Uzmanlar, uzun yıllardır benzer sistemlerin yurt dışından temin edildiğini ancak bunun hem maliyet hem de operasyonel bağımlılık oluşturduğunu belirtiyor. Yeni yerli sistemin, olası ambargo ve dışa bağımlılık risklerini azaltacağı ifade ediliyor.

SONDAJDAN OTONOM GEMİLERE UZANAN TEKNOLOJİ

Dinamik Konumlandırma Sistemi’nin yalnızca sondaj gemilerinde değil, destek gemileri, araştırma platformları ve otonom deniz araçlarında da kullanılabileceği bildirildi. Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte tam otonom gemi sistemlerine geçişte kritik bir basamak olacak.

Proje ekibi, geliştirilen sistemin nihai bir hedef değil, daha ileri deniz teknolojilerine açılan bir kapı olduğunu vurguluyor. Yerli çözümün, ilerleyen süreçte hem askeri hem de sivil denizcilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturabileceği değerlendiriliyor.