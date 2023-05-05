Dünya'nın sonu böyle mi olacak? Yıldız tarafından yutulan gezegen tespit edildi Bilim insanları, ilk kez yıldızı tarafından yutulan bir dış gezegeni tespit etti. Gök bilimciler, Dünya'nın sonunun da bu gezegeninkine benzeyeceğini söylüyor.

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Dünya'mızın sonu nasıl gelecek,? Bir yıldız mı çarpacak yoksa uzaylılar mı istila edecek? Bu sorular, uzun yıllar boyunca bilim dünyasını meşgul ediyor.

MIT, Harvard Üniversitesi, Caltech'teki bilim insanlarının katılımıyla Nature dergisinde yayınlanan çalışma, bu soruların bazılarına yanıt verebilir.

Yıldız, gezegeni yuttu

Bilim insanları, ilk kez yıldızı tarafından yutulan bir dış gezegeni tespit etti. Gök bilimciler, Dünya'nın sonunun da bu gezegeninkine benzeyeceğini, ancak bunun milyarlarca yıl sonra olacağını söylüyor.

Çalışmaya göre, gezegenin ölümü yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıkta, Aquila takım yıldızının yakınında gerçekleşti.

Gök bilimciler, bölgede hızla sönmeden önce sadece 10 gün içinde 100 kattan daha fazla parlayan bir yıldız patlaması tespit etti.

Bilim insanları bu kombinasyonun yalnızca tek bir olay tarafından üretilmiş olabileceği sonucuna vardı: Yakınındaki gezegeni yutan bir yıldız.

Bilim insanları, yok olan gezegenin büyük olasılıkla Jüpiter büyüklüğünde, sıcak bir dünya olduğunu ve önce ölmekte olan yıldızın atmosferine son olarak da çekirdeğine doğru çekildiğini tahmin ediyor.