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Dünyanın uçaklara kafa tutan en hızlı 5 treni

Dünyanın uçaklara kafa tutan en hızlı 5 treni

Şu anda aktif olarak kullanılan ve sahip olduğu hızlarla uçaklara kafa tutan trenleri derledik.