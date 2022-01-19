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Dünyanın uçaklara kafa tutan en hızlı 5 treni
Şu anda aktif olarak kullanılan ve sahip olduğu hızlarla uçaklara kafa tutan trenleri derledik.
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 15:34
- Güncelleme : 19.01.2022 - 17:24
Normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan hızlı trenler, gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde uçaklara kafa tutar hale geldi.
Eski demir yolu hatlarında saatte 200 km hıza çıkabilen hızlı trenler, gelişmiş teknolojiye sahip hatlarda ise 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.
Peki tamamen tekerleksiz olarak tasarlanan Şanghay Maglev trenini veya saatte 540 kilometre hıza ulaşacak uzay trenini hiç duydunuz mu?
Aşağıdaki videomuzda, hızlarıyla uçaklara kafa tutan trenlerden bahsettik. İyi seyirler.
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