Dünyanın üçe katlanan ilk telefonu telefonu Huawei Mate XT küresel pazarda satışa çıkıyor

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Huawei, dünyanın ilk üçe katlanan telefonu Mate XT Ultimate Design'ı küresel pazarda satışa çıkardı.

Eylül 2024'te Çin'de piyasaya sürülen telefon, 10 inçlik devasa ekranı ve 3 bin 499 euroluk fiyatıyla müşterilerini bekliyor.

ÜÇ FARKLI EKRAN BOYUTU

Huawei Mate XT Ultimate Design, üç farklı ekran boyutu sunuyor:

Tek ekran modu: 6,4 inç (2232 x 1008 piksel)

Çift ekran modu: 7,9 inç (2232 x 2048 piksel)

Üçlü ekran modu: 10,2 inç (2232 x 3184 piksel)

Bu sayede, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı ekran boyutlarını kullanabiliyor.

Mate XT Ultimate Design, sadece 3,6 mm kalınlığında (kamera çıkıntısı hariç) ve 298 gram ağırlığında. Ultra ince deri ve havacılık sınıfı elyaf malzemelerden üretilen telefon, hem şık hem de dayanıklı bir yapıya sahip.

GELİŞMİŞ MENTEŞE SİSTEMİ

Huawei'nin geliştirdiği menteşe sistemi, telefonun pürüzsüz ve hassas bir şekilde katlanmasını sağlıyor.

Multi-Drive Precision Tuning teknolojisi, katlama ve açma için gereken kuvveti optimize ediyor.

GÜÇLÜ KAMERA

XMAGE görüntüleme sistemi ile donatılan Mate XT Ultimate Design, 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyafram açıklığına sahip ilk katlanabilir telefon.

Bu özellik, gelişmiş derinlik kontrolü ve düşük ışık performansı sunuyor. 5,5x optik yakınlaştırma, ultra geniş açılı lens ve OIS destekli periskop telefoto kamera da telefonun kamera özelliklerini tamamlıyor.

YÜKSEK PERFORMANS

Mate XT Ultimate Design, Kirin 9010 5G işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile güçlü bir performans sunuyor.

5600 mAh batarya, 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği de telefonun dikkat çekici özellikleri arasında.