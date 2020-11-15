Dünya'nın yeni Mini Ay'ı yörüngeye girdi

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girdiği açıklandı. Bilim insanları söz konusu cismi, Dünya'nın yeni Mini Ay'ı olarak nitelendiriyor.

Bilim insanları, Dünya'ya yaklaşmakta olan "2020 SO" isimli bir gök cisminin yörünge simülasyonunu oluşturdu. Henüz ne olduğu belli olmayan gök cismi, kısa süreliğine Dünya'nın yörüngesine girdikten sonra yoluna devam edecek.

"2020 SO" adlı gök cisminin, yörüngemize girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği belirtilmişti.

CİSİM YÖRÜNGEYE GİRDİ

Spacecom'da yer alan habere göre, söz konusu cisim gezegenimizin yörüngesine girdi. Bilim dünyası tarafından 'Mini Ay' olarak da adlandırılan cisim kısa süreliğine de olsa Dünya'nın yörüngesinde kalacak.

6 AY YÖRÜNGEMİZDE KALACAK

Beklenildiği gibi Dünya'nın yörüngesine giren 2020 SO, 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek.

Yeni cismin, Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bunu kanıtar nitelikte henüz bir bilgi yok.

Bilim insanlarına göre 2020 SO, gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmayacak.

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