Petrol
102.25
1.17%
Euro
16.10
0.39%
Dolar
14.75
0.27%
Altın
916.96
0.69%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
649.035
-1.14%
BTXN Coin
31.74
-1.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    Dünya'ya en uzak galaksi keşfedildi

    Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta yeni bir galaksi keşfetti. Söz konusu galaksi, şimdiye kadar keşfedilen en uzak galaksi olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya'ya en uzak galaksi keşfedildi

    Galaksi veya gökada; kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan sistemlere deniyor.

    Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla gökada (galaksi) olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor.

    Dünya'ya en uzak galaksi bulundu

    Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta yeni bir galaksi keşfetti. "HD1" adı verilen galaksinin, şu ana kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceği belirtildi.

    galaksi

    Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100’den fazla yıldız tarafından üretilmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti.

    HD1, evrenin başlangıcındaki galaksilere ışık tutmak için yürütülen çalışma kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop kullanılarak yapılan 1200 saatlik bir gözlem sonucu keşfedildi.


    İlginizi Çekebilir

    Düğün sezonu öncesi mobilya fiyatları el yakıyor
    Ekonomi

    Düğün sezonu öncesi mobilya fiyatları el yakıyor

    İstanbul'da taksi ücretlerine zam
    Gündem

    İstanbul'da taksi ücretlerine zam

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Görüş Bildir