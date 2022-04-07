Dünya'ya en uzak galaksi keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta yeni bir galaksi keşfetti. Söz konusu galaksi, şimdiye kadar keşfedilen en uzak galaksi olabilir.

Galaksi veya gökada; kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan sistemlere deniyor.

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla gökada (galaksi) olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor.

Dünya'ya en uzak galaksi bulundu

Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta yeni bir galaksi keşfetti. "HD1" adı verilen galaksinin, şu ana kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceği belirtildi.

Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100’den fazla yıldız tarafından üretilmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti.

HD1, evrenin başlangıcındaki galaksilere ışık tutmak için yürütülen çalışma kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop kullanılarak yapılan 1200 saatlik bir gözlem sonucu keşfedildi.