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    e-Devlet, artık mobil internet paketinden harcamayacak

    Mobil operatörler ve e-Devlet arasında yapılan anlaşma kapsamında kotasız e-Devlet dönemi hayata geçti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 10:41
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    e-Devlet, artık mobil internet paketinden harcamayacak

    Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.

    Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

    Kotasız e-Devlet dönemi

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

    Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun, e-Devlet web sitesinde ve e-Devlet mobil uygulamasındaki kullanımlar, internet kotasını etkilemeyecek.

    edevlet

    e-Devlet kullanımı salgın döneminde artmıştı

    Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de tüm dünyayla Türkiye'de de elektronik hizmetlere olan ihtiyaç artmış ve e-Devlet kullanımı artış göstermişti.

    Bu süreçte vatandaşlar, pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdi.

    2008'de hayata geçirilen uygulamada, bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunuluyor.


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