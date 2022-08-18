- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- e-Devlet, artık mobil internet paketinden harcamayacak
e-Devlet, artık mobil internet paketinden harcamayacak
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 10:03
- Güncelleme : 18.08.2022 - 10:41
Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.
Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.
Kotasız e-Devlet dönemi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.
Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun, e-Devlet web sitesinde ve e-Devlet mobil uygulamasındaki kullanımlar, internet kotasını etkilemeyecek.
e-Devlet kullanımı salgın döneminde artmıştı
Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de tüm dünyayla Türkiye'de de elektronik hizmetlere olan ihtiyaç artmış ve e-Devlet kullanımı artış göstermişti.
Bu süreçte vatandaşlar, pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdi.
2008'de hayata geçirilen uygulamada, bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunuluyor.