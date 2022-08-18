e-Devlet, artık mobil internet paketinden harcamayacak

Mobil operatörler ve e-Devlet arasında yapılan anlaşma kapsamında kotasız e-Devlet dönemi hayata geçti.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetleriyle büyümeye devam ediyor.

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

Kotasız e-Devlet dönemi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun, e-Devlet web sitesinde ve e-Devlet mobil uygulamasındaki kullanımlar, internet kotasını etkilemeyecek.

e-Devlet kullanımı salgın döneminde artmıştı

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de tüm dünyayla Türkiye'de de elektronik hizmetlere olan ihtiyaç artmış ve e-Devlet kullanımı artış göstermişti.

Bu süreçte vatandaşlar, pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdi.

2008'de hayata geçirilen uygulamada, bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunuluyor.