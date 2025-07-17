EA FC 26'nın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu: Türkçe spiker geliyor

EA'in, FIFA adından vazgeçtikten sonra devam ettiği futbol oyunu serisinin yeni halkası EA FC 26 için resmi duyuru geldi.

Milyonlarca futbol severin beklediği oyunun çıkış tarihi, platformları ve fiyatı gibi tüm önemli detaylar da belli oldu.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

EA FC 26'nın resmi çıkış tarihi 26 Eylül olarak açıklanırken, Ultimate Edition sürümünü ön sipariş verenler oyuna 19 Eylül'de erişebilecek.

PlayStation ve Xbox platformları için oyunun Standart Sürüm fiyatı 2 bin 899 TL, Ultimate Sürüm fiyatı ise 3 bin 999 TL olarak belirlendi.

KONSOL VE PC ARASI ÇAPRAZ OYUN DESTEĞİ KALDIRILIYOR

Sektördeki sızıntılarıyla tanınan AhcanFut'a göre, EA bu yıl çapraz oyun sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Yeni karara göre, artık konsol ve PC oyuncuları birbirleriyle oynayamayacak ve her platform kendi oyuncu havuzuna sahip olacak.

TÜRKÇE SPİKER DE OLACAK

Oyunun duyurulmasıyla birlikte Steam sayfasında ortaya çıkan gelişmeye göre, EA FC 26 Türkçe spiker ile birlikte gelecek.