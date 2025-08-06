Efsane geri dönüyor: Elon Musk, kayıp Vine arşivine ulaştığını açıkladı

Bir döneme damgasını vuran kısa video platformu Vine'ı geri getireceğini söyleyen Elon Musk, konuyla ilgili yeni bir gelişme paylaştı.

Musk, daha önce silindiği düşünülen Vine'ın tüm video arşivine ulaştığını açıkladı.

KAYIP VİDEOLAR X ÜZERİNDEN PAYLAŞILABİLECEK

Musk'ın açıklamasına göre, bu arşivden geri getirilecek ikonik videolar kullanıcılara sunulacak.

Kullanıcılar, bu 6 saniyelik efsane videoları kendi X hesapları üzerinden paylaşarak nostalji yaşayabilecek.

VINE UYGULAMASININ GELECEĞİ HALA BELİRSİZ

Bu gelişme, Vine platformunun kendisinin geri dönüp dönmeyeceği sorusunu yeniden akıllara getirdi.

Musk, daha önce "Yapay Zeka Vine'ı" gibi fikirler ortaya atsa da platformun orijinal haliyle geri gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.