Ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

Ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

Sensor Tower, 2020 yılının Ekim ayına ait uygulama verilerini paylaştı. İşte geride bıraktığımız ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar.

ABD merkezli araştırma şirketi Sensor Tower, 2020 yılının Ekim ayına ait uygulama verilerini yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, son zamanlarda ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Çinli video uygulaması Tiktok, hem App Store hem de Google Play Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok'u; WhatsApp, Facebook ve Instagram uygulamaları takip etti.

TIKTOK ZİRVEDEN İNMİYOR

Sensor Tower verilerine göre TikTok, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla, ekim ayında 66 milyon indirildi ve zirvedeki yerini korudu. TikTok'u Google Play Store'da WhatsApp, App Store'da ise Zoom takip etti.

Toplamda en çok indirilen ikinci uygulama WhatsApp ise bu dönemde 57 milyon kez telefonlara indirildi.

Öte yandan ekim ayında en çok indirilen uygulamaların sosyal içerikli olduğu dikkat çekti.

App Store ve Google Play Store toplam indirmelere bakıldığında, en çok indirilen 10 uygulama şu şekilde:

TikTok

WhatsApp

Facebook

Instagram

Zoom

Snack Video

Messenger

Google Meet

SnapChat

Telegram

Instagram: @eshteknoloji

