Ekim ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Ekim ayının en güçlü android telefonları belli oldu

AnTuTu puanına göre, ekim ayının en güçlü 10 Android telefonunu sizler için listeledik.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ekim ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Çoğu telefonların Snapdragon 865 modellerinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

(Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)





Geçtiğimiz ay itibarıyla tüketicilerle buluşan Huawei Mate 40 Pro, 685 bin 339 puan alarak kısa süre içinde zirveye yerleşmeyi başardı. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, Huawei Kirin 9000 işlemcisinden güç alıyor.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Vivo IQOO 5 Pro ise 663 bin 979 puan alarak eylül ayında lider olduğu listede ikinci sıraya geriledi. Telefonda aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin geri kalanına baktığımızda ise Çinli üreticilerin ağırlıkta olduğu net bir şekilde görülebiliyor. Ekim ayının en güçlü 10 android telefonu şu şekilde:

HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

6.76 inç büyüklüğünde ve 2772 x 1344 çözünürlüğünde 90 Hz OLED ekrana sahip Huawei Mate 40 Pro, gücünü Huawei'nin en güçlü işlemcisi Kirin 9000'den alıyor.

Huawei Mate 40 Pro, Çin dışındaki pazarlarda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Kamera konusuna geçecek olursak, her zamanki gibi LEICA imzalı lensler karşımıza çıkıyor. Telefonun arka kısmında, yuvarlak bir modül üzerine yerleştirilen 50 megapiksel f/1.9 ana kamera, 20 megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel f/3.4 telefoto kamera yer alıyor.

Ayrıca telefon, 60 fps'de 4K video ve 1080p çözünürlükte 480 fps ağır çekim videolar çekebiliyor. Telefonun arka kamerası ise 10X optik yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Telefonun sol ön tarafında ise 13 Megapiksel f/2.4 değerine sahip tek bir kamera bulunuyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip Huawei Mate 40 Pro, son olarak 66W hızlı şarj destekli 4400mAh bataryaya sahip. Şirketin açıklamasına göre bu batarya, 1 saatte tam şarj olabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro, Android 10 işletim sistemine sahip olacak, ancak tahmin edebileceğiniz gibi lisans yasağı nedeniyle telefonda Google uygulamaları yer almayacak.

HUAWEI MATE 40 PRO FİYATI

Tüm bu özelliklerle birlikte Huawei Mate 40 Pro, 1.199 euroluk bir fiyatla satışa çıkmaya hazırlanıyor.

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