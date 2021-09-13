Ekran çatlakları nedeniyle Apple'a toplu dava

Gücünü Apple'ın kendi işlemcisi M1'den alan MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde ekran çatlakları meydana gelmesi, müşterileri oldukça öfkelendirdi. Apple, yeni bir toplu dava ile karşı karşıya.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu kapsamda yeni Mac modellerini satışa sunmuştu.

Normal kullanım sırasında dizüstü bilgisayarın ekranlarında çatlama yaşayan M1 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro sahipleri, Apple'a toplu dava açmaya karar verdi.

ÇATLAK EKRAN ŞİKAYETLERİ ARTTI

Yeni MacBook'ların ekranlarında çatlaklar oluştuğuna dair ilk şikayetler, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmaya başlamıştı.

Kullanıcılar, dizüstü bilgisayar kapağını basitçe kapattıklarını ve bir sonraki açışlarında ekranda şeritler bulduklarını bildiriyor.

Apple, her ne kadar ekran çatlaklarının fiziksel hasar sonucu oluştuğunu iddia etse de bazı cihazları ücretsiz olarak onardı ve değiştirdi. Ancak Apple'ın onarım için ücret talep ettiği kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla.

APPLE, SORUNU KABUL ETMİYOR

Apple'a göre; ekran çatlamasının olası nedenlerinden bir tanesi klavye ile ekran arasında, kapak kapalıyken ekrana baskı yapan ve hasara neden olan küçük bir parçacık olabilir.

Buna karşılık, bu tür arızalar garanti kapsamında olmadığından Apple müşterilerden onarım ücreti talep ediyor.

Hukuk firması Migliaccio & Rathod ise mahkemede mağdurları savunmak için göreve hazır olduğunu söylüyor. MacBook sahiplerinden bilgi toplayan hukuk firması, yakında Apple'a toplu dava açacak.