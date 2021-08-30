Ekran kartı pazarında son durum: NVIDIA, AMD ile olan farkı açıyor

Ekran kartı pazarında son durum: NVIDIA, AMD ile olan farkı açıyor

Son gelen raporlara göre satılan her 10 ayrı grafik kartından 8'i NVIDIA olurken, AMD'nin işi daha da zorlaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle bilgisayarlara olan talebin oldukça artması, ekran kartı piyasasını da hareketlendirdi.

Ayrıca son zamanlarda yaşanan kripto para madenciliğindeki artış da pazarın büyümesine katkı sağlıyor.

GPU dağıtım raporlarına göre, ekran kartı pazarında NVIDIA'nın açık ara üstünlüğü devam ediyor.

Harici ekran kartı pazarında AMD'nin pazar payı, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 17'ye kadar geriledi. Şirketin bir önceki çeyrekte pazar payı yüzde 19 olarak hesaplanmıştı.

NVIDIA PAZAR PAYINI BÜYÜTÜYOR

AMD'nin pazarda kaybettiği pay, en büyük rakibi konumunda bulunan NVIDIA'ya gidiyor. NVIDIA'nın harici ekran kartı pazarındaki pazar payı yüzde 83 gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

STOK SORUNU 2022'YE KADAR SÜREBİLİR

Özellikle kripto para madencilerinin piyasada ekran kartı bırakmaması, stok problemlerini daha da artırıyor. Morgan Stanley analisti Harlan Sur, ekran kartı sıkıntısının 2022'ye kadar süreceğini söyledi. Bu nedenle ekran kartı fiyatları, gelecek yıla kadar yüksek kalabilir.