Electronic Arts, 55 milyar dolara Araplara satıldı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), tarihe geçecek bir anlaşmayla borsadan çekiliyor.

Şirket, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), özel sermaye devi Silver Lake ve Jared Kushner’ın yönettiği Affinity Partners tarafından 55 milyar dolara satın alınacak.

HİSSEDARLARA YÜZDE 25 PRİMLİ ÖDEME

Anlaşma, EA hissedarları için hisse başına 210 dolar nakit ödeme içeriyor; bu rakam, şirketin 25 Eylül'deki kapanış fiyatına kıyasla yüzde 25'lik bir prime denk geliyor. Anlaşmayla birlikte EA'in tamamı konsorsiyum tarafından devralınacak.

İşlemin, gerekli düzenleyici ve hissedar onaylarının alınmasının ardından 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK SATIN ALIMLARINDAN BİRİ

Bu satın alım, tüm zamanların en büyük kaldıraçlı satın almalarından biri olarak finans tarihinde de önemli bir yer edinecek.

Electronic Arts (EA) Başkanı Andrew Wilson, bu anın ekiplerinin olağanüstü çalışmalarının takdiri olduğunu belirtti.

Anlaşmanın şartlarına göre, taraflardan herhangi birinin anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 1 milyar dolarlık bir ceza bedeli ödemesi gerekecek.