Elektrikli nakliyat: Tesla Semi Truck 2026 güncel fiyatı ve özellikleri

Tesla, lojistik sektöründe devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Şirket, elektrikli otomobillerde yakaladığı başarının ardından uzun yol taşımacılığı alanında da adından söz ettiriyor.

Tesla Semi Truck, geleneksel dizel tırlara alternatif olarak öne çıkarken, yüksek performansı ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor.

Üç bağımsız elektrik motoruyla donatılan araç, yüklü halde dahi güçlü bir çekiş performansı sunabiliyor.

Farklı menzil seçenekleri sayesinde uzun yol taşımacılığına uygun çözümler sunan Tesla Semi, hızlı şarj altyapısıyla da beğeni topluyor.

Tüm bu yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Tesla Semi’nin fiyatı da sektörde en çok merak edilen konular arasında.

TESLA SEMI TRUCK FİYATI 2026

Tesla, Semi'yi ilk kez 2017'de tanıttığında , 300 mil menzilli versiyon için 150.000 dolar, 500 mil menzilli versiyon için ise 180.000 dolar başlangıç ​​fiyatı açıklamıştı.

Son alınan bilgilere göre ise 500 mil menzilli Tesla Semi Long Range'in nakliye ücretleri ve vergiler hariç fiyatının 290.000 dolar olduğu öğrenildi.

Araştırmalarımıza göre;

Standart (≈300–325 mil menzil): yaklaşık 250.000 – 260.000 dolar

Long Range (500 mil menzil): yaklaşık 290.000 – 300.000 dolar

TESLA SEMİ ÖZELLİKLERİ

1- Dizel yakıt yerine yüksek kapasiteli batarya ile çalışır, sıfır egzoz emisyonu sağlar.

2- Arka akslarda bulunan üç bağımsız motor sayesinde yüksek tork üretir ve ağır yükte güçlü çekiş sunar.

3- Yaklaşık 500 km ve 800 km civarında iki farklı menzil seçeneği bulunur, uzun yol taşımacılığına uygundur.

4- Tam yüklü halde bile hızlı ivmelenebilir ve yokuşlarda performans kaybı yaşamaz.

5- Özel Megacharger sistemi ile kısa sürede yüksek oranda şarj edilebilir, operasyon sürelerini kısaltır.

6- Elektrik tüketimi dizel yakıta göre daha ekonomiktir, bakım ihtiyacı da daha düşüktür.

7- Standart ağır vasıta sınıfında, yaklaşık 36–37 ton toplam yük kapasitesine sahiptir.

8- Daha az hava direnci sağlayan gövde yapısı sayesinde enerji verimliliği artırılmıştır.

9- Otomatik frenleme, şerit takip ve sürüş destek teknolojileriyle güvenli sürüş sağlar.

10- Sürücü koltuğu ortada konumlandırılmıştır ve geniş ekranlı dijital kontrol sistemi bulunur.

11- Frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak bataryayı destekler ve menzili artırır.

12- Elektrikli motor sayesinde dizel araçlara kıyasla çok daha düşük gürültü üretir.