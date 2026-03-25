Meta’ya çocuk güvenliği ihlali nedeniyle 375 milyon dolar ceza

ABD’nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta’nın platformlarında çocuk güvenliği önlemleri konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığına ve eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Kararda, Meta’nın “çocukların cinsel istismar riskleri ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı beyanlarda bulunduğu ve çocukların kırılganlığını ticari amaçlarla kullandığı” iddiaları kabul edildi.

TOPLAM 375 MİLYON DOLARLIK CEZA

Jüri, Meta’nın her ihlal başına 5 bin dolar ceza ödemesine karar verdi. Böylece şirket, toplamda 375 milyon dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu dava, Meta’nın platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutulduğu dava olarak kayda geçti.

META TEMYİZE GİDECEK

Kararın ardından Meta’dan yapılan açıklamada, şirketin çocuk güvenliğini ciddi şekilde ele aldığı ve platformlarını korumak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Şirket yetkililerinin, mahkeme kararına itiraz ederek temyiz yoluna başvurması bekleniyor. Bu adımın davanın seyrini ve olası ceza miktarını değiştirebileceği değerlendiriliyor.