Elon Musk, 28 Ağustos'ta çalışan bir Neuralink cihazı gösterecek

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirecek Neuralink cihazını 28 Ağustos'ta tanıtacak.

Beyin-makine arayüzleri geliştiren bir şirket olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ilk defa hangi teknolojiler üzerinde çalıştıklarını geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.

İLK DEFA ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜLENECEK

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Elon Musk, 28 Ağıstos Cuma gecesi TSİ 01.00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceğini ve normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacağını iddia etmişti.

Elon Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk, geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.