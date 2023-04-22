Elon Musk açıkladı! Tesla Cybertruck için geri sayım başladı Tesla Cybertruck'ın satın alanlara ne zaman teslim edileceği, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından açıklandı.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tam kapasite üretim 2024'te başlayacak

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine tam kapasite olarak gelecek yıl başlanacak.

Elon Musk, teslim tarihini açıkladı

Tesla Cybertruck'ın satın alanlara ne zaman teslim edileceği, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından açıklandı.

Musk, yatırımcılara yaptığı açıklamada, şirketin büyük olasılıkla 2023'ün üçüncü çeyreğinde Cybertruck için “harika bir teslimat etkinliği” düzenleyeceğini söyledi.

Şimdilik Tesla’nın internet sitesinde bir fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak fiyatların, Cybertruck teslimat etkinliğine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.