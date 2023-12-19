Elon Musk açıkladı: Tesla Cybertruck tekneye dönüşecek Elon Musk, Tesla Cybertruck'a özel "tekne modu" getirileceğini açıkladı. Cybertruck, bu mod sayesinde suda 100 metreye kadar yol alabilecek.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil sunuyor.

Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ncak 250 kW şarj hızını desteklediği belirtildi. Araç 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebiliyor.

Cybertruck, tekneye dönüşecek

Elon Musk, Cybertruck için özel bir mod paketi üzerinde çalıştıklarını ve bu sayede aracın tekneye dönüşeceğini açıkladı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Cybertruck için geliştirilen mod, aracın derin bir su birikintisinde en az 100 metre yol alabilmesini sağlayacak.

Üstelik Musk'a göre sürücülerin bu özellikten faydalanmak için yapmaları gereken tek şey, Cybertruck'ın kapılarındaki contaları değiştirmek olacak.

Tesla Cybertruck için hazırlanan modun ne zaman kullanılabilir olacağı ve tam olarak neler sunacağı bilinmiyor.

2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra nihayet piyasaya çıkan Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açıldı.

Tesla Cybertruck fiyat

Arkadan itişli versiyon: 60 bin 990 dolar

AWD (dört çeker versiyon): 79 bin 990 dolar

CyberBeast (üç motorlu): 99 bin 990 dolar