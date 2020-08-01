Elon Musk: Beyin çipiyle duyulamayan sesler duyulacak

Elon Musk, üzerinde çalıştığı Neuralink projesiyle insanların daha önce duyma aralığı dışında olan sesleri duyabileceğini iddia etti.

Beyin-makine arayüzleri geliştiren bir şirket olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ilk defa hangi teknolojiler üzerinde çalıştıklarını geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

DUYULAMAYAN SESLER DUYULABİLECEK

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, bu teknolojinin işitme aralığını normal frekans ve genişliklerin üzerine çıkarabileceği söylüyor. Musk'a göre bu durum, normalde insan tarafından duyulamayan seslerin duyulmasını sağlayacak

NEURALINK NELER VADEDİYOR

Elon Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.