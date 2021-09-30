Elon Musk, elektrikli araçlar konusunda Joe Biden'ı eleştirdi

Elon Musk, Joe Biden'ın elektrikli araç politikasının işçi sendikaları tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde elde ettiği satış rakamlarıyla pandemi döneminden güçlenerek çıkarken, yeni fabrikalarını da hayata geçiriyor.

ABD'deki elektrikli araç pazarında yüzde 74’lük bir pazar payına sahip olan otomobil üreticisi, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da düzenlenen elektrikli otomobil zirvesine davet edilmemişti.

"BIDEN YÖNETİMİ DOSTANE DEĞİL"

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Joe Biden yönetiminin dostane olmadığını ve yönetimin elektrikli araç politikasının işçi sendikalarının kontrolünde olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da yapılan elektrikli araç zirvesine Tesla'nın çağrılmadığını hatırlatan Musk, "GM ve Ford'u elektrikli araç devrimine öncülük ettikleri için överlerken Tesla'nın adını bir kez bile anmadılar. Dostane bir yönetim değil, sendikalar tarafından kontrol ediliyor gibi görünüyorlar." dedi.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağustos ayında yaptığı ve 2030'da ABD'de satılan araçların yarısının elektrikli olmasını amaçlayan kararnameyi imzaladığı zirveye GM, Ford ve Stellantis yöneticileri katılmış, Elon Musk davet edilmemişti.

TESLA, ABD'DE LİDER

ABD Başkanı Joe Biden’ın, elektrikli otomobillere yönelik altyapı planları arasında birinci sırada şarj istasyonlarının sayısını artırmak var. Tesla ise, satışlarda olduğu gibi şarj istasyonu sayılarında da lider.

ABD’de bulunan yaklaşık 100 bin istasyonun 25 bini Tesla’ya ait. Ford ve General Motors gibi şirketler de şarj istasyonu sayılarını artırmak ve Tesla'ya yetişmek için yatırımlar yapıyor.

Tesla'nın, ABD pazarında büyük üstünlüğü olmasına rağmen neden Beyaz Saray tarafından zirveye davet edilmediği ise bilinmiyor.