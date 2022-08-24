Elon Musk, Neuralink hakkında yeni sunum yapacak

Elon Musk, beyin bilgisayar arayüzü Neuralink girişimi için 31 Ekim'de bir "örnekli sunum" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk yeni sunum yapacak

Elon Musk, beyin bilgisayar arayüzü Neuralink girişimi için 31 Ekim'de bir "örnekli sunum" etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Yeni etkinlik, geçen yıl zihnini kullanarak video oyunları oynayabilen bir maymunun tanıtılmasından bu yana düzenlenen ilk büyük etkinlik olacak.

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Maymunların öldüğü ortaya çıkmıştı

Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15'i öldü.

Elon Musk'ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink, beyin çipi teknolojisinin denenmesi sırasında sekiz maymunu öldürdüğünü itiraf etti.

Neuralink, yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor.

Elon Musk, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.