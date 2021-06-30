Elon Musk, Starlink projesinden yıllık 30 milyar dolar ciro bekliyor

Elon Musk, proje tamamlandığında Starlink'ten yıllık 30 milyar dolar ciro beklediğini söyledi.

Dünyanın ulaşılamayan her yerine internet hizmeti götürmek için yeni Starlink uydularını yörüngeye gönderen SpaceX, gelecekte bu projeden oldukça umutlu.

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında konuşan Elon Musk, halen ön yatırım aşamasında olan Starlink'in, gelir akışı sağlayamadan önce 5-10 milyar dolara mal olacağını söyledi.

Söz konusu maliyetin oldukça fazla olduğunu dile getiren Musk, "Bu noktaya ulaştığımızda yatırım yapmaya devam etmeliyiz." dedi. Elon Musk'a göre projenin toplam maliyeti ise 20 - 30 milyar dolara kadar çıkacak.

HEDEF YILLIK 30 MİLYAR DOLAR CİRO

Starlink projesine ait tüm uydular fırlatıldığında, bütün ülkelere uydudan yüksek hızlı internet erişimi sunulacak. Yatırım bittikten sonra Musk'ın hedefi, projeden yıllık 30 milyar dolar ciro çıkarmak.

Starlink şu anda SpaceX bünyesinde faaliyet gösteriyor. Proje tamamlandığında Starlink'in ayrı bir şirket olabileceği belirtiliyor.

Starlink'in kullanıcı sayısının 70 bine yaklaştığını belirten Elon Musk, "Birkaç yüz bin kullanıcıya doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Muhtemelen 12 ay içerisinde 500 bin kullanıcıyı aşacağız." dedi.

Starlink projesi için ilk roket 2018 yılında fırlatıldı. O tarihten beri gökyüzüne 1700'den fazla internet uydusu bırakıldı.