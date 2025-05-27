Elon Musk, Starship'i gelecek yıl Mars'a göndermek istiyor

Haber Merkezi

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, Starship roketini gelecek yıl Mars görevi için hazırlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırıyor.

Şirket, araç henüz deneysel aşamasında olmasına rağmen, insanları ve kaynakları bu iddialı projeye kaydırıyor.

Son zamanlarda, Dragon uzay gemisinin personeli de dahil olmak üzere bazı çalışanlar, Starship ile ilgili rollere geçiş yaptı.

STARSHİP HENÜZ BEKLENENİ VEREMEDİ

SpaceX için zorlu bir yıl oldu; iki Starship uçuş testi patlamalarla sonuçlandı. Bu olaylar, düşen enkaz parçaları nedeniyle Florida ve Karayipler'de havayolu trafiğini aksattı.

Şirket, Starship'in Elon Musk ve diğer yöneticilerinin vadettiği performansı sunabileceğini kanıtlamak için baskı altında.

SpaceX, Starship aracının bir başka test uçuşuna hazırlanıyor ve son görevinin başarısızlıklarından ders çıkararak bir sonraki için kapsamlı testler yapıyor.

Son zamanlarda kadro değişikliğine uğrayan Starship ile ilgili projelerden biri de Starfall olarak adlandırılıyor.

Projenin, aracın askeri teçhizatın küresel nakliyesinde kullanılması amacıyla askeri bir çabaya bağlı olduğu belirtiliyor.

SpaceX, geçen yıl yaptığı bir hukuki başvuruda, Starship'i kullanarak ABD Hava Kuvvetleri için 30 tondan fazla hükümet yükünün taşınması ve karaya çıkarılması planını açıklamıştı.

Musk, SpaceX'i gelecek yıl Mars'a mürettebatsız bir Starship fırlatma denemesi yapmaya zorluyor.

Bu iddialı zaman çizelgesi, şirketin yörünge içi yakıt ikmali gibi ciddi mühendislik zorluklarının üstesinden gelmesini gerektirecek.