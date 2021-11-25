Elon Musk, şu ana kadar 10 milyar dolarlık hisse sattı

Elon Musk, şu ana kadar 10 milyar dolarlık hisse sattı

Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başlayan Elon Musk, şu ana kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti. Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Elon Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

10 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

Geçtiğimiz hafta itibarıyla hisse satışlarına başlayan Tesla CEO'su, 4.5 milyon hisseyi satmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 milyon hisse daha satan Musk, böylece toplamda 10 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan Elon Musk, söz verdiği gibi yüzde 10'luk hisse satışına ulaşabilmek için, önümüzdeki günlerde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde daha hisse satışı yapacak.

Milyarderler endeksine göre, Elon Musk'ın şu andaki toplam serveti yaklaşık 304 milyar dolar seviyesinde.