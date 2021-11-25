Euro
13.4458
0.87%
Dolar
11.9715
0.71%
Altın
690.12
0.96%
Borsa
1.808
-0.22%
Bitcoin
717.183
4.35%
BTXN Coin
40.28
48.96%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Elon Musk, şu ana kadar 10 milyar dolarlık hisse sattı

    Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başlayan Elon Musk, şu ana kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk, şu ana kadar 10 milyar dolarlık hisse sattı

    ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti. Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Elon Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

    Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

    10 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

    Geçtiğimiz hafta itibarıyla hisse satışlarına başlayan Tesla CEO'su, 4.5 milyon hisseyi satmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 milyon hisse daha satan Musk, böylece toplamda 10 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

    elon musk

    Öte yandan Elon Musk, söz verdiği gibi yüzde 10'luk hisse satışına ulaşabilmek için, önümüzdeki günlerde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde daha hisse satışı yapacak.

    Milyarderler endeksine göre, Elon Musk'ın şu andaki toplam serveti yaklaşık 304 milyar dolar seviyesinde.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir