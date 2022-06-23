Elon Musk: Tesla fabrikaları milyarlarca dolar kaybetti

Elon Musk, Tesla'nın Almanya ve ABD'deki yeni fabrikalarının milyarlarca dolar kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını ile patlak veren küresel çip tedarik sorunları ve günümüzde Çin'de uygulanan karantinalar, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya ve ABD'deki yeni fabrikalarının milyarlarca dolar kaybettiğini söylüyor.

"Para fırınları"

Elektrikli araç üreticisinin CEO'su olan Musk, "Hem Berlin hem de Austin fabrikaları şu anda devasa para fırınları. Bu gerçekten dev bir kükreme sesi gibi, yani yanan paranın sesi." dedi.

Fabrikaların bu yılın başlarında açıldıklarından beri üretimi artırmak için mücadele ettiğini söyleyen Tesla CEO'su, Çin'den tedarik edilemeyen batarya bileşenlerinin sorun yarattığını belirtti.

Çin'deki yetkililer, koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışa yanıt olarak bu yılın başlarında bazı şehirlerini kilitlemişti.

Şanghay'ın finans, üretim ve nakliye merkezi de dahil olmak üzere insanların ve malzemelerin hareketine sert kısıtlamalar getirilmişti.