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    Elon Musk, tweet yerleştirmeyi ücretli yapabilir

    Elon Musk'ın, Twitter'ı satın aldıktan sonra gömülü tweet'leri ücretli hale getirmek istediği söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 10:07
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    Elon Musk, tweet yerleştirmeyi ücretli yapabilir

    Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için planlarından bahsetmeye başladı.

    2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

    Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformun düşük kâr marjını yeniden yükseltmek için bazı planlar yapıyor.

    Maliyetleri düşürmek için Twitter yöneticilerinin ve yönetim kurulunun maaşlarını kesmeyi ve bazı çalışanları işten çıkarmayı düşünen Musk, aynı zamanda platformdaki bazı özellikleri paralı yapmak istiyor.

    elon musk twitter

    Yerleştirilen tweet'ler ücretli olabilir

    Elon Musk, doğrulanmış Twitter hesaplarından tweet yerleştirmek veya alıntı yapmak için üçüncü taraf web sitelerinden ücret almayı düşünüyor.

    Bu sayede Musk, önemli bilgiler içeren veya viral hale gelen tweet'lerden para kazanmanın yeni bir yolunu bulmuş olacak.

    Twitter'da herhangi bir sansür olmadan özgürce konuşmak, Elon Musk'ın nihai hedefi. Musk, herkesin Twitter'da sansüre veya engellemeye maruz kalmadan söylemek istediklerini söyleyebilmesi gerektiğine inanıyor.


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