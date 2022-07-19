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    Elon Musk, Twitter davasını 2023'e ertelemek istiyor

    Elon Musk, Twitter'ın şirketi satın alması için açtığı davanın Şubat 2023'e ertelenmesi için çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:57
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    Elon Musk, Twitter davasını 2023'e ertelemek istiyor

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açtı.

    Elon Musk'tan erteleme talebi

    Elon Musk'ın avukatları, Twitter ile yapılan anlaşmanın bozulması durumunda mahkemeden tüm duruşmaların Şubat 2023'e ertelenmesini istiyor.

    Elon Musk cephesine göre, Twitter'ın hızlı bir şekilde dava açmasındaki neden, şirketin bot hesaplar hakkındaki gerçeği gizlemek istemesi.

    Musk'ın Twitter ile olan anlaşmasının 24 Ekim 2022'ye kadar kapanması bekleniyor, ancak Twitter ilk duruşmanın eylül sonunda yapılmasını istiyor.

    Öte yandan, herhangi bir değişiklik olmazsa Elon Musk ve Twitter arasındaki davanın ilk duruşması 19 Temmuz'da (bugün) yapılacak.

    Elon Musk, Twitter davasını 2023 e ertelemek istiyor #1


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