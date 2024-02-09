Elon Musk: Ukrayna'ya bu kadar çok para göndermek delilik Musk, yasa dışı geçişlere karşı sınırdaki önlemlerin artırılması gerektiğini ima etti. ABD'li milyarder, bunun yerine Ukrayna'ya yüklü miktarda yardım girişimine tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, Ukrayna'ya finansal destek sağlanmasına karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi için onay verilirken, Kiev yönetimi ABD'den de destek bekliyor.

SpaceX, Tesla ve X sosyal medya platformunun sahibi Musk ise bu duruma karşı çıkıyor.

Musk'tan Ukrayna'ya yardıma tepki

Musk'a göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl ve ne zaman biteceği belirsiz. Aynı isim ayrıca, hesap verebilirliğin olmadığını söylüyor.

Eski ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy, ABD Senatosu'nu ülkenin sınır güvenliğine zarar verecek şekilde Ukrayna'ya fon tahsis etme girişimiyle suçladı.

"Bu kadar çok para göndermeye devam etmek deliliktir"

Musk, konuya ilişkin X'ten yapılan paylaşıma yanıt verirken şöyle dedi:

Hiçbir sorumluluk ve oyunun sonu olmadan, Ukrayna'ya bu kadar çok para göndermeye devam etmek deliliktir.

Sınırda güvenliğin artırılmasını istiyor

Elon Musk'ın eleştirisi, Senato'nun Ukrayna'ya, ABD sınırlarının yasa dışı göçmenlerden korunmasından daha fazla fon ayıran yasa tasarısının ardından geldi.

60 milyar dolar yardım planı

Bu arada ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay verdi.

100 sandalyeli Senato'daki oylamada, alt sınır olan 60 barajını geçen tasarının Senato gündemine alınıp tartışılması kabul edilirken; tasarının Genel Kurul'daki son oylaması öncesinde birkaç farklı prosedür oylamasından geçmesi gerekiyor.

Senato'da kabul görmesi halinde Temsilciler Meclisi'ne gidecek tasarıyı burada daha zor bir atmosfer bekliyor.