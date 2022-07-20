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    Elon Musk: Zihnimi buluta yükledim

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, "zihnini" bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini söyledi.
    • 20.07.2022 - 08:15
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:12
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    Elon Musk: Zihnimi buluta yükledim

    Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Elon Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.

    Elon Musk: "Çoktan yaptım"

    Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.

    Musk daha önce, şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.

    Elon Musk: Zihnimi buluta yükledim #1


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