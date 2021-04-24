Elon Musk'ın 100 milyon dolarlık iklim yarışmasının detayları belli oldu

Elon Musk'ın 100 milyon dolarlık iklim yarışmasının detayları belli oldu

Elon Musk, 100 milyon dolar ödüllü iklim sorunu yarışmasının yeni detaylarını paylaştı.

Son yıllarda giderek artan küresel ısınmanın neden olduğu ikmlim krizi, gelecekte insanları ve Dünya'yı tehdit ederek korkunç boyutlara ulaşabilir.

Geçtiğimiz aylarda, iklim krizine karşı bir yarışma başlatacağını duyuran Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yarışmaya ait yeni detaylar paylaştı.

22 Nisan günü başlayan ve dört yıl sürecek olan yarışma ile ilgili Musk, katılımcıların projelerinin büyük çapta karbonu temizleyebilecek "milyar ton" ölçeğinde çözümler sunması gerektiğini söyledi.

EN ÖNEMLİ İKİ DETAY

Musk, "Hem maliyet hem de ölçeklenebilirliğin ele alınması gerekiyor. Söz konusu proje yeterli karbona ulaşılabilecek mi ve bunu maddi olarak karşılayabilir miyiz? Bunlar önemli olan iki şey." şeklinde konuştu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 MİLYON DOLAR

Karbonu en az 100 yıl tutacak bir planı olması gerektiği öğrenilen yarışmayı kazanana 100 milyon dolar ödül verilecek.

Proje başarılı olursa, Paris İklim Anlaşması'yla hedeflenen karbon salınımı seviyelerine gelinebilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması ile küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.