Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları çalkaladı

Elon Musk'ın, kripto paralarla ilişkisini keseceğini ima ettiği paylaşımı, Bitcoin'in 4 bin dolar değer kaybetmesine neden oldu.

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasını manipüle eden ve birçok kişinin artık nefretle baktığı Elon Musk, çok konuşulacak bir paylaşım daha yaptı.

Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Bitcoin yazarak kırık kalp emojisi kullanan Musk, Bitcoin'in 4 bin dolara yakın değer kaybetmesine neden oldu.

BITCOIN'İ BIRAKACAĞINI İMA ETTİ

Elon Musk'ın, ayrılmanın eşiğine gelen bir çift görselinin üzerine Bitcoin işareti, yanına da kırık kalp emojisini koyması, Bitcoin'i bırakacağı yorumlarına neden oldu.

Son günlerde toparlanma eğilimi gösteren Bitcoin, söz konusu paylaşımdan sonra 36 bin dolara kadar geriledi.

BINANCE CEO'SUNDAN PAYLAŞIM

Elon Musk'ın piyasayı etkileyen açıklamalarından sonra tepkisiz kalmayan Binance CEO'su CZ, "Manipüle etmeyin" diye bir paylaşım yaptı.

Dünyanın en değerli ve en popüler para birimi olan Bitcoin, son 1 hafta içerisindeyse yüzde 6,3 değer kazanmış ve 40 bin dolara yaklaşmıştı.

Elon Musk'ın yaptığı tek bir paylaşım iste, bir hafta süren yükleşi 5 dakikada eski seviyesine geri getirdi.