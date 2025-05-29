Elon Musk'ın yapay zeka botu Grok, Telegram'a geldi

Haber Merkezi

Elon Musk'ın yapay zeka (AI) odaklı şirketi xAI, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu anlaşma ile xAI'nin geliştirdiği Grok AI isimli sohbet robotu, Telegram kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Yapılan 300 milyon dolarlık anlaşma çerçevesinde, xAI'nin dikkat çeken yapay zeka sohbet robotu Grok AI, Telegram platformunda kullanılacak.

Bu entegrasyon, Grok AI'ın daha geniş kitleler tarafından deneyimlenmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda Telegram kullanıcıları için de yeni bir yapay zeka destekli iletişim aracı anlamına geliyor.

300 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA VE GELİR PAYLAŞIMI

Bir yıllık olduğu belirtilen anlaşma, aynı zamanda bir gelir paylaşımı modelini de içeriyor.

Telegram kurucusu Pavel Durov'un X üzerinden yaptığı açıklamaya göre xAI, Telegram üzerinden gerçekleştirilen Grok AI abonelik satışlarından elde edilen gelirin yarısını platforma geri ödeyecek.

Anlaşmanın ödemesinin hem nakit hem de hisse senedi şeklinde yapılacak olması, iki teknoloji devi arasındaki ortaklığın daha da sağlam temellere oturduğunu gösteriyor. Bu, her iki platform için de kazançlı bir iş birliği olarak değerlendiriliyor.

XAI İÇİN DEĞERLİ VERİ KAYNAĞI FIRSATI

xAI ile Telegram arasındaki bu ortaklık, xAI için yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyel taşıyor.

Anlaşma sayesinde xAI, Telegram'ın geniş kullanıcı tabanından elde edilebilecek değerli verilere erişim sağlayabilir.