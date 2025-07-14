Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok, otomobillere geldi

Tesla, 12 Temmuz'dan itibaren teslim edilen tüm yeni araçlarına, yapay zeka sohbet robotu Grok'u entegre ettiğini duyurdu.

Bu hamle, Grok'un küfür içerikli söylemler yaydığına dair tartışmalar ve xAI ekibinin yayınladığı kapsamlı özürden sadece bir gün sonra geldi.

ŞİMDİLİK SADECE BİR SOHBET ROBOTU

Tesla, Grok'un şu anki sürümünün aracın kendisiyle etkileşime giremeyeceğini özellikle belirtti.

Yani yapay zeka asistanı, size yol tarifi veremez, müziğin sesini ayarlayamaz veya aracın sıcaklığını kontrol edemez; sadece sorularınızı yanıtlayabilir.

KİMLER KULLANABİLECEK

12 Temmuz ve sonrasında teslim edilen tüm yeni Tesla araçlarında Grok standart olarak sunulurken, eski modellerin bu özelliği alabilmesi için AMD işlemciye ve en son yazılım güncellemesine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca özelliğin çalışması için istikrarlı bir Wi-Fi bağlantısı veya Premium Bağlantı aboneliği gerekirken, şimdilik sadece ABD'deki modellerle sınırlı.