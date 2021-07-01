Elon Musk'ın yeni yapılan heykeli alay konusu oldu

Elon Musk'ın yeni yapılan heykeli alay konusu oldu

Elon Musk’ın 50. doğum günü için yapılan bronz heykel, sosyal medyada dalga konusu oldu. Akıllara, 2017 yılında yapılan Ronaldo heykeli geldi.

1971 yılında Güney Afrika'nın Pretoria kentinde dünyaya gelen Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın değeri sayesinde dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.

Son zamanlarda kripto para piyasasını manipüle ettiği için tepkilerin odağında yer alan Musk, geçtiğimiz günlerde 50. doğum gününü kutladı.

Son birkaç yıldır servetini katlayarak artıran milyarder iş insanı, bu kez heykeliyle gündem oldu.

Public.com adlı web sitesinin hayata geçirdiği gerçek boyutlu heykel, New York’taki 14. Cadde’ye ve The High Line merdivenlerine dikildi.

ALAY KONUSU OLDU

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Elon Musk'a benzemediği için heykelle dalga geçti.

Bir kısım Twitter kullanıcısı, heykeli 'umumi tuvalet' ile karşılaştırırken, bir kısım da 'kimsenin istemediği dev bir çirkin heykel' olarak nitelendirdi.

AKILLARA RONALDO GELDİ

Öte yandan, Elon Musk'ın heykelini Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 2017’de yapılan ve büyük eleştirilere maruz kalan heykeline benzeten de oldu.

Doğum yeri olan Madeira Adası'ndaki havalimanına adı verilen Ronaldo'nun, havalimanına konulan heykeli sosyal medyada tartışma konusu olmuş ve pek çok kullanıcı alay etmişti.